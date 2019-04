Fußball : PSV verliert 0:3 – Blaswich wechselt zum FC Bocholt

Wesel Beim ESC Rellinghausen gibt es nach schwacher Leistung eine erneute Auswärtsniederlage für den Fußball-Landesligisten. Die Relegation dürfte jetzt kein Thema mehr sein.

Fußball-Landesligist PSV Wesel hat sein Auswärtsspiel beim ESC Rellinghausen mit 0:3 (0:3) verloren und damit seine letzte Chance auf den möglichen Relegationsplatz drei verspielt. Der ohnehin nicht angestrebte Oberliga-Aufstieg ist damit wohl endgültig kein Thema mehr. PSV-Youngster Luis Blaswich wird in der kommenden Saison dennoch in der fünfthöchsten Klasse spielen. Der 20-Jährige wechselt zum Oberligisten 1. FC Bocholt.

„Es ist schade, aber ich kann den Schritt nachvollziehen. Er will es eben versuchen“, sagt PSV-Trainer Björn Assfelder. Blaswich hatte zu Beginn des Jahres eigentlich seine Zusage für eine weitere Saison in Wesel gegeben, ist dann aber ins Visier des Oberligisten geraten. Am Anfang der letzten Woche hat er dann einen Amateurvertrag unterschrieben. „Er hatte mich aber von Beginn an in Kenntnis gesetzt“, so Assfelder, der anfügt: „Wenn es nicht funktioniert, steht die Tür für ihn bei uns natürlich offen.“