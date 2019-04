Fußball: Schwacher PSV Wesel unterliegt mit 1:3

Wesel Bei TuS Fichte Lintfort findet der Fußball-Landesligist keine Mittel, um die Niederlage abzuwenden.

Die Erfolgsserie des Fußball-Landesligisten PSV Wesel ist gerissen. Nach drei Siegen in Folge mussten die Weseler gestern eine 1:3 (0:2)-Niederlage bei TuS Fichte Lintfort hinnehmen. Der Tabellenvierte verpasste es damit, den Rückstand auf den Relegationsplatz zu verkürzen. Die auf Rang drei abgerutschten SF Niederwenigern, die ebenfalls verloren, haben derzeit sechs Zähler Vorsprung auf den PSV. „Wir hätten uns von den Verfolgern absetzen sowie Druck nach oben und Boden gut machen können. Das ist ärgerlich“, sagte PSV-Coach Björn Assfelder, der nach zuletzt guten Leistungen einen schwachen Auftritt seiner Elf sah.

Assfelder hatte beim Aufsteiger die selbe Startelf wie beim jüngsten 6:0 gegen den GSV Moers aufgeboten. Die Spieler zahlten ihrem Coach das Vertrauen aber nicht zurück. „Wenige Akteure hatten heute Normalform“, so Assfelder. In der Offensive fand der PSV so gut wie gar nicht statt. Mit den lang geschlagenen Bällen des Gastgebers kam die PSV-Abwehr zudem überhaupt nicht zurecht. Nach 16 Minuten traf Lintfort nicht unverdient zum 1:0. Eine knappe Viertelstunde später fiel nach einer Ecke das 2:0 (29.). „Vorher verlieren wir unnötig den Ball“, sagte Assfelder.