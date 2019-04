Fußball : PSV will Auswärtsbilanz verbessern

Wesel Sechs der letzten sieben Spiele in der Fremde verlor der Fußball-Landesligist. Eine Erklärung für die Schwäche seiner Mannschaft auf des Gegners Platz hat Trainer Björn Assfelder nicht.

Björn Assfelder will sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, weil er selbst keinen Rat weiß. Der Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Wesel kann es sich schlichtweg nicht erklären, warum eine so große Diskrepanz zwischen der Heim- und Auswärtsbilanz liegt. Der PSV ist das stärkste Heimteam der Liga. In der auswärtstabelle reicht es gerade mal zu Rang 13, nur zwei Punkte besser als der Vorletzte. Am Sonntag, 15 Uhr, bietet sich beim ESC Rellinghausen eine neuerliche Chance, die Bilanz aufzupolieren.