Fußball : Richtungweisendes Spiel für den PSV Wesel

Der PSV Wesel – hier Daniele Kowalski (grünes Trikot) – musste in den letzten beiden Partien in Sterkrade klare Niederlagen hinnehmen. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Wesel Will der Landesligist noch einmal in den Kampf um den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt, eingreifen, muss er die Partie am morgigen Sonntag bei der Spvgg. Sterkrade-Nord gewinnen.

Fußball-Landesligist PSV Wesel ist am morgigen Sonntag um 15 Uhr bei der Spvgg. Sterkrade-Nord zu Gast. Die Partie ist eine Standortbestimmung für den PSV, der aktuell auf Rang sechs steht. Der Ausgang der Begegnung entscheidet wohl darüber, wohin die Reise für die Gäste in dieser Saison noch geht.

Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Björn Assfelder den kommenden Gegner, der derzeit mit einem Punkt mehr als die Weseler auf Platz vier liegt, in der Tabelle überholen. Der Relegationsplatz drei wäre dann ein realistisches Ziel. Fahren die Weseler mit leeren Händen nach Hause, sind die oberen Tabellenränge erst einmal kein Thema mehr. Für Assfelder steht fest: „Der Verlierer der Partie wird für den Rest der Saison wohl nur noch um die Goldene Ananas spielen.“

Zwar ist die Spielzeit für den PSV auch bei einem Misserfolg am Sonntag nicht gelaufen. Der sportliche Reiz ist aber natürlich größer, wenn er sich noch mal in der Spitzengruppe festsetzen kann. Das Ziel bleibt jedoch, den achten Platz der letzten Saison zu übertreffen. „Wir sind auf einem guten Weg. In der Tabellenregion, in der wir momentan stehen, entscheiden Kleinigkeiten“, sagt der Trainer. Daher erwartet er in Sterkrade ein Duell auf Augenhöhe: „Es wird ein interessantes Spiel zweier offensiv ausgerichteter Teams.“

Björn Assfelder und sein Team sind vor dem Kontrahenten gewarnt. An die letzten Partien bei diesem Gegner hat der PSV Wesel gar keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison setzte es dort ein 2:6, in der Spielzeit davor ging der PSV mit 0:7 unter. Vor dem Hintergrund der schwachen Auswärtsbilanz des PSV in dieser Saison könnte dem Übungsleiter Angst und Bange werden. Dass sein Team bisher auf fremdem Platz erst zwei Siege eingefahren hat, interessiert Assfelder allerdings wenig. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass das kein Alibi ist“, so der Coach.

Nachdem Assfelder mit der vergangenen Trainingswoche gar nicht zufrieden war, zeigte er sich vom Engagement seiner Schützlinge in den letzten Tagen überaus angetan. Niemand ruhte sich auf dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen BW Überruhr aus „Wir mussten als Trainerteam gar nicht viel sagen. Die Reaktion kam von der Mannschaft, die einmal mehr ihren guten Charakter unter Beweis gestellt hat“, so Assfelder.