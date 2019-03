Fußball : PSV Wesel darf nach mühelosem 6:0 weiter auf Relegation hoffen

Zwei der sechs verschiedenen PSV-Torschützen beim gemeinsamen Jubel: Eray Tuncel (links) und Nico Giese. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Wesel Der Landesligist verkürzt nach dem Erfolg gegen den harmlosen Neuling GSV Moers den Abstand zum Tabellendritten auf fünf Zähler. Trainer Björn Assfelder ist aber nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Björn Assfelder musste kurz überlegen, wann er zuletzt einen so entspannten Sonntagnachmittag erlebt hatte. „ Der Karnevalssonntag war genau so gemütlich“, sagte der Trainer dann. Damals hatte der Fußball-Landesligist spielfrei, gestern hatte er es hingegen mit dem GSV Moers zu tun. Allerdings kosteten die Gäste dem 36-Jährigen in keiner Phase des Spiels Nerven. Nach 90 Minuten hatte der PSV den Neuling teilweise im Schongang mit 6:0 (1:0) besiegt.

„In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt kein gutes Spiel gezeigt“, so Assfelder. Etliche Kritikpunkte hatte er sich notiert und diese dann in der Pause zur Sprache gebracht. Ihm gefielen die ersten 20 Minuten nicht. Hoch anlaufen wollte der PSV die Gäste. Davon war nichts zu sehen. Stattdessen bestimmte Moers weitgehend das Geschehen, Chancen kreierte der GSV allerdings nie. Bei den zweiten Bällen gingen die Weseler zudem grundsätzlich leer aus. Auch offenbarten sich die Zweikämpfe eher als Geleitschutz mit gehörigem Abstand.

So etwas wie Torgefahr entwickelte trotz der überschaubaren Vorstellung allein der Gastgeber. Daniele Kowalski vollbrachte nach klugem Querpass von Viktor Klejonkin das Kunststück, aus vier Metern fast zentral vor dem Tor stehend, den Ball am Tor vorbeizuschieben (16.). Nur 180 Sekunden später ließen Klejonkin und Sebastian Weinkath innerhalb von 60 Sekunden zwei Möglichkeiten ungenutzt. Dass der PSV doch noch mit einer Führung in die Kabine gehen durften, hatten sie Luis Blaswich zu verdanken. Der 20-jährige Linksfuß traf aus 20 Metern in die lange Ecke (32.). So lag der PSV-Übungsleiter mit seiner Einschätzung, dass es „schon zur Pause hätte 3:0 stehen können“, gar nicht so daneben.

Nach dem Wechsel wurde die Vorstellung des Tabellenvierten, der den Rückstand auf den neuen Tabellendritten SV Sonsbeck auf fünf Zähler verkürzte, besser. Besonders in Sachen Effektivität zeichneten sich der PSV aus. Gegen ein Moerser Team, das spätestens nach den Treffern von Kowalski (49.) und Nico Giese (58.) in seine Einzelteile zerfiel und auch im zweiten Durchgang nicht einmal gefährlich vor das Tor von Raven Olschewski auftauchte, legten Eray Tuncel (64.), Johannes Bruns per Handelfmeter (85.) und Alpay Erdem (90.) noch die Treffer zum halben Dutzend nach. Sechs Tore, sechs verschiedene Torschützen.

Kowalski (68.) und Erdem mit einem Lattentreffer (74.) verpassten es, das Ergebnis sogar noch höher zu schrauben. Außerdem agierte der PSV teilweise etwas zu kompliziert und auch zu lässig. „Unsere zweite Halbzeit war etwas besser, aber der Gegner war auch extrem schwach“, sagte Assfelder.

PSV Wesel: Olschewski; T. Giese, Weinkath, Laader (63. Lübbe), Bruns, Blaswich, Meis, N. Giese, Tuncel (68. Erdem), Kowalski (68. Eisenstein), Klejonkin.

(R.P.)