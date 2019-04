Fußball : PSV Wesel will und muss sich steigern

Lauritz Meis (Mitte) und Stephan Sanders wollen mit dem PSV Wesel auch am Sonntag gegen den Duisburger SV 1900 ihre Heimstärke demonstrieren. Foto: Markus Weissenfels

Wesel Nach dem eher enttäuschenden Auftritt bei Fichte Lintfort, als der Landesligist mit 1:3 unterlag, will das Team von Trainer Björn Assfelder gegen den Duisburger SV 1900 unbedingt einen dreifachen Punktgewinn landen.

Björn Assfelder gehört nicht zu den Trainern, die ihr Team ausschließlich am Gegner ausrichten. Ganz im Gegenteil. „Wir gucken auf uns, um unser Spiel durchzudrücken“, sagt der Coach des Fußball-Landesligisten PSV Wesel. Trotzdem beschäftigt sich der 36-Jährige natürlich auch etwas mit dem nächsten Kontrahenten. „Die haben zuletzt richtig gute Ergebnisse geholt“, so Assfelder. Gemeint ist damit der Duisburger SV 1900, der am Sonntag, 15 Uhr, in Wesel zu Gast ist. Drei Siege und ein Remis schaffte der Tabellenzwölfte zuletzt.

Der PSV hat durch das 1:3 am vergangenen Sonntag in Lintfort ein wenig Boden, nämlich einen Punkt, auf Rang drei verloren, der möglicherweise zur Teilnahme an einer Relegationsrunde zur Oberliga berechtigt. Dabei geht Assfelder allerdings von einem Rückstand von acht Zählern aus. Sechs sind es zwar nur auf den Dritten SF Niederwenigern. Doch der hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Deshalb lautet Assfelders Rechnung acht Punkte auf Sonsbeck.

Auf jeden Fall strebt der PSV-Übungsleiter an, es „besser als in Lintfort zu machen“. Ob es aus diesem Grund personelle Umstellungen geben wird, lässt er offen. In Lintfort hatte er gegenüber seiner sonstigen Gepflogenheit komplett der Mannschaft das Vertrauen geschenkt, die in der Woche zuvor den GSV Moers mit 6:0 bezwungen hatte. Dies geschah in einem Heimspiel. Und da weist der PSV Wesel sowieso die beste Bilanz (10 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage) der Landesliga, Gruppe 2, auf. „Da wollen wir Erster bleiben“, sagt Assfelder.

Unter der Woche musste sich der Coach mit einem „Luxusproblem“ auseinandersetzen, das er mit den Worten „schlechte Trainingsbeteiligung“ umschrieb. Statt jenseits der 20 beteiligten sich „nur“ 18 Kicker am Training. Eine Zahl, die viele Konkurrenten wohl eher erfreut zur Kenntnis nehmen würden. Wie auch die mehr als 20 Spieler, die Assfelder am Sonntag zur Verfügung stehen. Sebastian Eisenstein (Urlaub), Deniz Özel (Bänderverletzung), Jona Sobotta (Hand-Operation), Fatih Uysal (Sehnenscheidenentzündung) und Robin Müller (Wasser im Knie) fehlen. Hinter Christopher Abel, der doch keine Arthrose im Sprunggelenk, sondern lediglich eine Verknöcherung hat, steht noch ein Fragezeichen.