Fußball : Glanzloser Arbeitssieg für den PSV Wesel

Wesel Der Landesligist gewinnt sein Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Sportfreunde Königshardt mit 1:0. In der zweiten Halbzeit wird der Gastgeber immer passiver, was den Außenseiter im Spiel hält.

Eine Ausnahme stellte die elfte Minute dar. Nach einer Flanke von Eray Tuncel kam Nico Giese im Strafraum artistisch noch an den Ball, konnte ihn aber nicht richtig kontrollieren. So endete die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte, abgesehen vom Tor, neben dem rechten Pfosten. Es folgte der Treffer, bei dem der Gastgeber seine Qualität bei Standartsituationen unter Beweis stellte und Kapitän Christopher Abel schulbuchmäßig zu vollenden wusste. Danach stellten die Weseler ihr Bemühen nach vorne zwar nicht ein, aber aus dem Spiel heraus gelang dem PSV gerade im letzten Drittel sehr wenig. Die Passgenauigkeit fehlte und Königshardt lief auch clever an, um die spielerischen Fähigkeiten des PSV zu begrenzen.

Nach der Pause wurde Wesel passiver. Dies nahm solche Ausmaße an, dass Torwart Canberk Cevirgen von den schnellen Königshardtern vermehrt unter Druck gesetzt werden konnte und er den Ball teilweise in großer Not nach vorne spielte (60.). Der PSV machte den Gast stark, der immer besser in die Partie fand. Besonders Joel Bayram bekamen die Weseler selten in den Griff, allerdings entwickelte er auch kaum Gefahr.