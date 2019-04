Fußball : SV Schermbeck kassiert die dritte Niederlage in Folge

SV Schermbeck kassiert die dritte Niederlage in Folge

Schermbeck Der Oberligist verliert das Nachholspiel bei den Sportfreunden Siegen mit 1:2. Einige Unkonzentriertheiten der Schermbecker nutzt der Gastgeber eiskalt aus. Der SVS lässt zudem viele Torchancen liegen.

Im Nachholspiel bei den Sportfreunden Siegen zog der Fußball-Oberligist SV Schermbeck mit 1:2 (0:1) den Kürzeren und verlor damit die dritte Begegnung in Folge. Im Gegensatz zur 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Rheine am vergangenen Sonntag zeigte sich der Aufsteiger aber deutlich verbessert und war über weite Strecken das spielbestimmende Team.

Umso ärgerlicher war aus SVS-Sicht, dass es am Ende nichts Zählbares mit nach Hause zu nehmen gab. „Es war eine komplett andere Niederlage. Selbst der gegnerische Trainer Dominik Dapprich hat bei der Pressekonferenz zugegeben, dass seine Mannschaft glücklich gewonnen habe“, sagte SVS-Trainer Thomas Falkowski.

Anders als noch drei Tage zuvor agierten die Schermbecker von Beginn an zielstrebig in ihren Aktionen und unterbanden das Aufbauspiel des Gastgebers konsequent. Doch wieder einmal wurden sie für ihre erste Unkonzentriertheit bestraft. Nach einer Flanke von der rechten Seite traf Lukas Hombach zur 1:0-Führung (17.) für Siegen. Die Gäste brauchten ein paar Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen und hätten beinahe direkt noch das zweite Gegentor kassiert. Doch Schermbecks Keeper Cedric Drobe reagierte glänzend gegen einen strammen Schuss von Okay Yildirim (22.). „Danach aber hatten wir das Spiel wieder im Griff”, sagte Falkowski.