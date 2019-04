Fußball: Hamminkelner SV verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf

Hamminkeln Der Bezirksligist setzt sich beim VfB Homberg II überraschend deutlich mit 7:3 durch.

Beim VfB Homberg II gelang dem Fußball-Bezirksligisten Hamminkelner SV ein unerwarteter 7:3 (6:0)-Erfolg und damit ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Abstieg. Eine nahezu perfekte erste Halbzeit genügte dem Team von Trainer Michael Tyrann, um in einem spektakulären Duell frühzeitig die Weichen auf Sieg zu stellen. „Meine Spieler haben begriffen, worum es in unserer Situation geht”, so Tyrann. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und verdient gewonnen.”

Das klingt nüchtern, doch was er in der ersten Hälfte von seinem Team sah, muss auch ihn in Verzückung gebracht haben. Schon nach zehn Minuten führten die Gäste durch Tore von Lasse Hoffmann (8.) und Tom Wirtz (10.) mit 2:0. Und es ging so weiter. Wieder war es Hoffmann, der auf 3:0 (18.) erhöhte. Wirtz (23.), Tom Klump (41.) und noch einmal Hoffmann (45.) machten das halbe Dutzend schon vor der Pause voll. „Wir hatten aber auch das Glück, dass von sieben Chancen sechs passten“, sagte Tyrann. Im Halbzeit zwei kam der VfB II auf, erzielte innerhalb von zehn Minuten drei Treffer, hatte aber nach einer taktischen Umstellung im Spiel des HSV keine weiteren Gelegenheiten mehr. Mit seinem dritten Treffer zum 7:3 (73.) besiegelte Wirtz den Sieg. „Das Thema Abstieg ist damit zwar noch nicht erledigt, aber es war ein großer Schritt.”