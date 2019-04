Fußball : VfR Mehrhoog und SV Brünen kämpfen um wichtige Punkte

Wesel/Hamminkeln Die beiden A-Ligisten bestreiten am Donnerstag das Kellerduell. GW Lankern trifft wieder auf ein Top-Team. BW Wertherbruch spielt gegen den Tabellenletzten.

Der VfR Mehrhoog greift in der Fußball-Kreisliga A nach dem letzten Strohhalm. Um weiter realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben, darf der Aufsteiger sich im Duell mit dem SV Brünen am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, keine Niederlage erlauben. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Um weiterhin ein Wort im Abstiegskampf mitzureden, müssen wir punkten“, sagt VfR-Coach Frank Terhorst. „Für uns ist definitiv etwas drin. Wir glauben weiter fest an den Klassenerhalt.“ Für Aycin Özbek, Trainer des SV Brünen, zählen keine Ausreden mehr. „Diese Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten müssen wir gewinnen. Den Gegner dürfen wir aber auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir jetzt nicht die Punkte holen, steigen wir ab. Und dann haben wir es auch nicht anders verdient“, sagt Özbek, der auf Ben Hutmacher (gesperrt) und dessen Bruder Nils (Sprunggelenksverletzung) verzichten muss. Auch Jan Rother fehlt urlaubsbedingt. Lukas Dames kehrt zurück.