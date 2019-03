Handball: HSG Wesel immer tiefer im Abstiegskampf

Wesel Der Verbandsligist enttäuscht bei der 25:32-Niederlage in St. Tönis einmal mehr. Er hat jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem Vorletzten SV Straelen, der nächster Gegner der Weseler ist.

In Tönisvorst spielten die Weseler zwar keine gute erste Halbzeit, waren zur Pause aber trotzdem noch im Spiel. „Dann haben wir es leider sehr schnell hergeschenkt“, sagte HSG-Coach Jan Mittelsdorf. Der Vorwurf an seine Schützlinge: „Es hat einfach die letzte Entschlossenheit gefehlt. In der Abwehr waren wir zu lieb, vorne haben wir zu kopflos agiert. Der nötige Zug zum Tor war auch nicht da.“

Gegen Straelen muss in jedem Fall eine Steigerung her, um nach dem 21. Spieltag nicht tatsächlich auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Mittelsdorf: „Die Punkte müssen in Wesel bleiben. Komme, was wolle.“