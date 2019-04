Handball : 32:25 – HSG Wesel verbessert sich auf den elften Platz

Wesel Der Verbandsligist zeigt bei seinem Erfolg vor allem in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung. Er verlässt nach dem Erfolg den drittletzten Rang, der eventuell in die Relegation führt.

Die HSG Wesel hat den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga gemacht. Eine Woche zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Jan Mittelsdorf mit einem 29:22-Sieg bei der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen schon vermieden, dass sie direkt in die Landesliga absteigen kann. Jetzt hat das Team auch den eventuellen Relegationsplatz in der Klasse verlassen. Sie verbesserte sich am Samstagabend durch den 32:25 (17:8)-Erfolg beim Tabellensiebten TSV Kaldenkirchen auf den auf jeden Fall rettenden elften Platz.