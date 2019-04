Handball : HSG Wesel kann nicht mehr direkt absteigen

Wesel Der Verbandsligist liegt nach dem 29:22-Sieg gegen die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen bei noch drei ausstehenden Partien sechs Punkte vor dem vorletzten Platz.

Nach fünf Punkten aus den vergangenen drei Begegnungen schielen die Weseler nun sogar auf den elften Tabellenrang, um so auch einer eventuellen Abstiegsrelegation aus dem Wege zu gehen. Die Chancen stehen gut, zumal sich der Oberliga-Absteiger derzeit in guter Form präsentiert. „Wir haben genau dort weitergemacht, wo wir in der zweiten Hälfte in Königshof aufgehört haben”, freute sich der HSG-Coach. „Wir haben das Spiel mit Leidenschaft und Biss für uns entschieden. Ich bin mir sicher, dass es das in Sachen Klassenverbleib gewesen ist.”

Der Erfolg der HSG war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Gastgeber führte schon nach fünf Minuten mit 3:0. In der Folge baute er den Vorsprung konsequent aus, zog auf 10:5 und 14:7 davon und führte zur Halbzeit deutlich mit 17:11. Vor allem Dominik Weber, der insgesamt neun Treffer erzielte, ragte in der ersten Hälfte heraus. „Aufgrund der Manndeckung nach dem Seitenwechsel konnte er an diese Leistung in Halbzeit zwei nicht mehr anküpfen”, so Mittelsdorf. War aber auch nicht notwendig, da das Team insgesamt weiter gut funktionierte.