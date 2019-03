Handball: HSG schafft wichtigen Sieg im Kellerduell

Philipp Müngersdorf (am Ball) warf fünf Tore für die HSG Wesel. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Wesel Der Verbandsligist setzt sich gegen den Tabellenvorletzten SV Straelen souverän mit 35:21 durch und hat nun drei Zähler Vorsprung vor dem direkten Konkurrenten. Außerdem spricht der direkte Vergleich für die HSG Wesel.

Aufgrund der Tabellenkonstellation vor der Begegnung hätten wahrscheinlich die meisten der zahlreich erschienenen Zuschauer mit einer eher spannenden Auseinandersetzung gerechnet. Die Gäste aus Straelen, die bislang auswärts noch keinen einzigen Punkt geholt hatten, gestalteten die Partie jedoch nur in den ersten 20 Minuten ausgeglichen. In der Folge zogen die Weseler, angeführt von ihrem Mittelmann Daniel Weber, der aus allen Lagen aufs Tor warf und am Ende auf elf Treffer kam, bis zur Pause mit sechs Toren davon.