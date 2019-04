Handball : SVS ist gegen den Spitzenreiter chancenlos

Hendrik Portz (Nr. 7), Nils Nappenfeld und Keeper Niklas Bell wehrten sich mit dem SV Schermbeck gegen den Spitzenreiter tapfer, verloren am Ende aber deutlich. Foto: Gerd Hermann

Schermbeck Der Handball-Landesligist zeigt zwar zeitweise eine ordentliche Vorstellung, unterliegt dem HC TV Rhede aber mit 21:34. Der Gegner macht mit dem Sieg die Meisterschaft perfekt.

Eine deutliche Niederlage kassierte Handball-Landesligist SV Schermbeck gegen Spitzenreiter HC TV Rhede, der sich mit diesem Erfolg den Meistertitel sicherte. Das Team von Trainer Stephan Schmücker unterlag am Ende mit 21:34 (13:20) und droht, in der Schlussphase einer guten Saison ins Mittelfeld der Tabelle abzurutschen. Gegen die Gäste war der SVS zwar letztlich chancenlos. Dennoch war der Schermbecker Trainer keineswegs unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Gegen den Spitzenreiter haben wir auch in dieser Höhe verdient verloren. Dennoch haben wir den Gegner zeitweise vor große Aufgaben gestellt“, sagte Schmücker.