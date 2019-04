Handball : SV Schermbeck strebt zwei Siege aus den letzten zwei Spielen an

Trotz arger Personalprobleme will Hendrik Portz (rechts) mit dem SV Schermbeck bei der abstiegsgefährdeten GSG Duisburg einen Erfolg schaffen. Foto: Gerd Hermann

Schermbeck Den Auftakt will der ersatzgeschwächte Landesligist am Samstag beim Schlusslicht GSG Duisburg machen. Lukas Maile aus der zweiten Mannschaft muss im Tor aushelfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zielsetzung für die letzten beiden Partien ist klar: Handball-Landesligist SV Schermbeck will aus den letzten beiden Partien vier Punkte holen, um am Ende einer über weite Strecken sehr guten Spielzeit die bestmögliche Platzierung einzufahren. Am Samstag, 18.30 Uhr, bietet sich eine gute Gelegenheit, auf Platz vier zu springen, da das Team von Trainer Stephan Schmücker beim Schlusslicht GSG Duisburg antreten muss. „Wir wollen gewinnen. Aber ein Selbstläufer wird auch dieses Spiel sicher nicht”, sagt der SVS-Coach.

Die Aufgabe in Duisburg ist vor allem deshalb schwer, weil der Gastgeber mitten im Abstiegskampf steckt und nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt ist. „Die werden sicher alles raushauen”, so Schmücker, der sein Team auf entsprechende Gegenwehr einstellen muss. Die GSG geht zudem mit der Referenz in das Spiel, dass sie nach acht Niederlagen in Serie zuletzt beim Turnerbund Oberhausen mit 23:20 gewann. Entsprechend hoch wird die Motivation sein, die letzte Chance auf den Klassenverbleib zu ergreifen. „Wir müssen der Leidenschaft der Duisburger einen kühlen Kopf entgegensetzen”, so Schmücker.

Mit großer Sorge blickt der Coach allerdings auf die personelle Situation. Wie schon in den letzten Begegnungen, wird der SVS erneut nur mit einem kleinen Kader anreisen, da neben dem Langzeitverletzten Julian Urbansky auch Jan Marienbohm und Moritz Schmäing verletzungsbedingt passen müssen.

Am größten ist die Not auf der Torhüterposition. Dort wird Lukas Maile aus dem zweiten Team die beiden Stammkeeper Niklas Bell und Lars Potthast vertreten. Immerhin meldete sich unter der Woche Gerrit Kempken gesund zurück. „Nachdem wir zuletzt einige Spiele in der Schlussphase verloren haben, stand in den vergangenen zwei Wochen Konditionsarbeit auf dem Programm. In dem Bereich erwarte ich eine deutliche Verbesserung”, sagt Schmücker.

(beck)