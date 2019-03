Handball: HSG Wesel möchte weiteren Sieg nachlegen

Wesel Am Sonntag ist der Verbandsligist beim Tabellensiebten DJK Adler Königshof II zu Gast.

Kein leichter Gang, zumal der Gastgeber in der Tabelle deutlich besser positioniert ist als die Weseler. „Jeder weiß, wo wir stehen. Um in Königshof Zählbares mitnehmen zu können, werden wir dieses Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen“, sagt der Trainer. Denn der Gegner habe es in sich. „Kompakt, eingespielt und abgezockt”, so Mittelsdorf. Er rechnet daher mit einer sehr schweren Aufgabe. „Aber wir haben beim Remis im Hinspiel gesehen, dass uns der Gegner liegt.”