Fußball : HSV noch tiefer im Abstiegskampf

Maximos Fachantidis (am Boden) und Niklas Hollenberg präsentierten sich mit dem Hamminkelner SV zwar ordentlich, mussten sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben. Foto: Arnulf Stoffel

Hamminkeln Nach der 0:2-Heimniederlage steht der Bezirksligist nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz. Das Team verkauft sich zwar gut, für einen zählbaren Erfolg reicht es am Ende aber nicht.

Die Partie in Hamminkeln begann mit einem Aufreger. Der HSV erwischte die Gäste auf dem falschen Fuß und Lasse Hoffmann lief frei auf das Friedrichsfelder Tor zu. Deren Keeper Christian de Groodt stoppte Hoffmann mit einem mehr als rustikalen Foul, wofür er verwarnt wurde. Einige Hammikelner werteten die Aktion aber als Notbremse und forderten die Rote Karte. „Aus meiner Sich wäre das vertretbar gewesen. Aber das Glück haben wir heute nicht gehabt“, sagte Tyrann. Der Gastgeber hielt in der ersten Halbzeit gut mit, verpasste es aber, Ballgewinne auch in Torgefahr umzumünzen. Friedrichsfeld war die spielbestimmende Mannschaft, machte aber aus dem Ballbesitz viel zu wenig.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste zwingender und der HSV besaß immer größere Probleme, die gegnerischen Offensivakteure aus dem Spiel zu nehmen. Einer von ihnen, Torjäger Finn Müller, erzielte dann auch in der 52. Minute nach sehenswerter Kombination die verdiente Führung für den Tabellensechsten. Der Hamminkelner SV war zwar anschließend um mehr Initiative bemüht, lebte aber vor allem davon, dass Friedrichsfeld es nicht schaffte, gute Möglichkeiten in weitere Tore zu verwandeln.

Die beste Chance zum Ausgleich besaß dann Lars Klein-Hitpaß (86.), der aber an der Latte scheiterte. Trotz dieser Gelegenheit gelang es den Hammikelnern nicht, das Tor in den Schlussminuten wirklich zu erzwingen. Die Mannschaft spielte oft zu inkonsequent nach vorne und musste sich am Ende auch noch mit dem zweiten Gegentreffer durch Thomas Giesen abfinden, der mit der letzten Aktion der Partie in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.