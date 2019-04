Fußball : Hamminkelner SV steht vor einer Pflichtaufgabe

Hamminkeln Der Bezirksligist empfängt am Donnerstag das abgeschlagene Schlusslicht RWS Lohberg.

Zusätzliche Motivation zieht der HSV daraus, dass RWS-Jugend-Koordinator Thorsten Albustin noch in der vergangenen Spielzeit die Hamminkelner coachte und heute beim Gast im Tor stehen dürfte. Tyrann, der unter Albustin Co-Trainer war, freut sich deshalb besonders auf die Auseinandersetzung mit seinem früheren Mentor, allerdings ohne dabei die Freundschaft zu vergessen, die beide miteinander verbindet. „Wir haben ein hervorragendes Verhältnis. Das muss am Donnerstagabend allerdings für zwei Stunden ruhen“, so Tyrann. Der HSV ist auch deshalb der Favorit, weil zuletzt beim 2:2 gegen den SuS 09 Dinslaken zwar nicht so sehr das Resultat, sicher aber die Leistung stimmte. „Wir müssen lernen, mit der Vielzahl unserer Chancen deutlich effektiver umzugehen”, sagt Tyrann.