Fußball : Hamminkelner SV erfüllt gegen RWS Lohberg die Pflicht

RWS-Torhüter Thorsten Albustin (rechts) kassierte fünf Treffer beim HSV (grüne Trikots), den er in den vergangenen Saison noch trainierte. Foto: Markus Weissenfels

Hamminkeln Der Bezirksligist verschafft sich durch das mühelose 5:0 gegen das Schlusslicht etwas Luft im Abstiegskampf. Er will jetzt am Montag in der wichtigen Partie bei der DJK Arminia Lirich nachlegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pflichtaufgabe erfüllt: Mit 5:0 (4:0) gewann der Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV am Donnerstagabend die Heimpartie gegen das abgeschlagene Schlusslicht RWS Lohberg und verschaffte sich damit ein wenig Luft im Kampf um den Klassenerhalt. RWS war über die gesamte Spielzeit allenfalls ein besserer Sparringspartner für den HSV. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben jetzt erst einmal vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz“, sagte der Hamminkelner Coach Michael Tyrann nach der einseitigen Begegnung, bei der sein Vorgänger Torsten Albustin im Tor der überforderten Gäste stand.

Der Hamminkelner SV brauchte etwas Anlaufzeit. Christoph Müller, Tom Wirtz und Tom Klump ließen zunächst hochkarätige Chancen. Peter Hütten brach dann in der 25. Minute den Bann, als er nach einem Eckball per Kopf die Führung erzielte. Christoph Müller erhöhte 60 Sekunden später auf 2:0 und markierte auch das 3:0 (32.). Tom Wirtz sorgte mit Hilfe des Lohbergers Christian Maas (41.) für den vierten Hamminkelner Treffer. Tom Klump (61) stellte mit einem sehenswerten Seitfallzieher den Endstand her.

Der Hamminkelner SV, der auf dem rettenden 14. Platz steht, hat am Ostermontag die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Er erwartet um 15 Uhr den Drittletzten DJK Arminia Lirich, der neun Punkte Rückstand auf den HSV hat. Michael Tyrann will mit seiner Mannschaft unbedingt einen weiteren Sieg schaffen und hofft zudem auf Schützenhilfe von BW Dingden, das beim Viertletzten Meiderich 06/95 spielt.

Hamminkelner SV: Tünte - Sweers, Hütten (46. Mengülogul), Klein-Hitpaß, Fachantidis, Hoffmann, Klump, Blümer (51. Kürekci), Krause, Müller (65. Hooymann), Wirtz.

RWS Lohberg: Albustin - Maas, Gümüs, Kocak, Hamzaoglu, Yilmaz, Bebek, Kubatoglu, Cisse, Bensfia, Ince.

(beck)