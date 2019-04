Tennis : TC Dingden wird bald der Vergangenheit angehören

Hamminkeln Der Pachtvertrag mit der Stadt für die Platzanlage endet in diesem Jahr. Ein Umzug zum Mumbecker Bach kann der Verein finanziell nicht stemmen.

Die Tage des Tennis-Clubs Dingden sind gezählt. „Wir werden am 31. Oktober einen Antrag zur Auflösung des Vereins stellen“, sagt Roland Kowalski. Der seit rund 15 Jahren als Sportwart des TCD amtierende Kowalski hat schon für die Anfang Mai beginnende Medensaison keine Mannschaft mehr angemeldet. Vor einem Jahr waren es noch die Herren 40 in der Bezirksklasse B. Die Spieler gehören auch noch zu dem 52 Mitglieder zählenden Verein, aber an Medenspielen besteht kein Interesse mehr.

Um überhaupt an der Medensaison teilnehmen zu können, hätten es drei Plätze sein müssen. Das Mixed-Einladungsturnier Dingden Open, das seine Premiere 2005 feierte, hatte schon in den vergangenen Jahren nicht mehr stattgefunden. Eine Neuauflage ist mit der aktuellen Entscheidung nun auch endgültig vom Tisch. Dabei hatte der kleine Verein früher etliche Tennisbegeisterte in seinen Reihen. „Zu den Hochzeiten waren das schon über 200 Mitglieder“, sagt Roland Kowalski. Dies ist allerdings auch rund zwei Jahrzehnte her.