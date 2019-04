Fußball : GW Lankern steht unter Erfolgsdruck

Wesel/Hamminkeln Der abstiegsbedrohte A-Ligist spielt am heutigen Freitag beim SV Bislich und am Sonntag gegen BW Wertherbruch. Auch der SV Brünen und der VfR Mehrhoog müssen punkten, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

Der SV Bislich steht in der Fußball-Kreisliga A vor zwei entscheidenden Spielen im Abstiegskampf. Bereits am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, empfängt das Team den unmittelbaren Konkurrenten GW Lankern. Am Sonntag steht für den SVB dann das Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Borussia Bocholt an. Mit zwei Siegen könnten die Bislicher hinter den Punkt Klassenerhalt innerhalb von zwei Tagen einen Haken machen. „Wenn wir beide Spiele gewinnen, sind wir höchstwahrscheinlich durch“, sagt Co-Trainer Sven Scholten. Von allen Teams im Tabellenkeller haben die Bislicher derzeit die besten Karten im Kampf um den Ligaverbleib.