Tischtennis : GW Flüren ärgert sich über den direkten Abstieg

Wolfgang Gerth kann dem Abstieg auch etwas Positives abgewinnen. Bald bestreitet GW Flüren mehr Lokalduelle. Foto: Markus Joosten

Wesel Der Abstieg aus der Verbandsliga steht fest. Die Flürener können den Relegationsplatz nicht mehr erreichen. In den kommenden Wochen möchte sich die Mannschaft auf die Landesliga konzentrieren.

Von Kristof Köller

Ein bisschen ärgert sich Wolfgang Gerth schon. „Die Chancen, um zumindest den direkten Abstieg zu verhindern, waren vorhanden. Leider haben wir sie nicht genutzt“, sagt der Tischtennisspieler des Verbandsligisten GW Flüren. Allzu sehr grämen müssen sich die Grün-Weißen jedoch nicht. Denn es gibt weitaus schlechtere Spielzeiten, um abzusteigen.

Bedingt durch die Ligareform müssen mit Flüren, der DJK Adler Union Frintrop II und der MTG Horst II drei Teams direkt in die Landesliga. Ob der neuntplatzierte SuS Bertlich und der Achte – hier fällt die Entscheidung am letzten Spieltag zwischen Meiderich 06/95, Olympia Bottrop und Frintrop I – in der Relegation zum Zuge kommen, ist mehr als fraglich. „Dass am Ende fünf von zwölf Teams absteigen könnten, ist schon Wahnsinn“, sagt Wolfgang Gerth.

Dreizehn Punkte sammelte GWF bis jetzt. Dass am Samstag gegen den unangefochtenen Aufsteiger PSV Oberhausen Zählbares hinzukommt, scheint ausgeschlossen. Gegen die beiden Mitabsteiger gab sich Grün-Weiß keine Blöße. Hinzu kamen ein Heimsieg gegen Frintrop I (9:3) sowie schöne Überraschungen in Altenessen (9:5) und gegen Rheinkamp (8:8). Im Vergleich zur vergangenen Saison, als die Flürener gerade einmal sechs Punkte verbuchen konnten und nur aufgrund des Rückzugs zweier Kontrahenten die Klasse hielten, war GWF also ungleich konkurrenzfähiger. Dass es trotzdem nicht für die Relegation reichte, ist vor allem den Niederlagen gegen Bertlich geschuldet. Bitter waren auch die 7:9-Heimniederlagen gegen Altenessen und Olympia Bottrop.

„In manchen Situationen hat uns das nötige Quäntchen Cleverness gefehlt“, gibt Gerth unumwunden zu. „Aber man darf auch nicht vergessen, dass in der Verbandsliga schon so einige Hochkaräter an der Platte stehen.“ Und GWF spielt ausschließlich mit Flürenern, während sich manche Konkurrenten nicht ganz günstige Hilfe von außen gönnen.

Einen großen Schritt nach vorne machte der Jüngste im Team. Leon Becks gewann in der Rückrunde im mittleren Paarkreuz 13 von 18 Einzeln. „Leons Stärke ist, dass er sein Ding durchzieht, egal wie es steht“, lobt Gerth den Youngster. „Wenn er so weitermacht, bin ich bald nur noch die Nummer zwei.“ Ob sich zur nächsten Saison personelle Veränderungen ergeben werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Neuzugänge sind keine in Sicht. Mannschaftsintern könnte es aber Verschiebungen geben. Benjamin Görg, der für die Flürener Reserve in der Bezirksklasse spielt und in der Rückrunde zweimal in der ersten Mannschaft aushalf, wechselt studienbedingt nach Bonn. Den direkten Wiederaufstieg mag Wolfgang Gerth noch nicht als Ziel ausgeben. „Wir müssen abwarten, was sich im Sommer bei unseren künftigen Gegnern tut. Ich bin mir sicher, dass die Landesliga stark besetzt sein wird.“