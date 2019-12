Rudern : RTG Wesel überzeugt beim Weihnachts-Ergo-Cup

Wesel Die Sportler des Vereins erzielen in Düsseldorf gute Ergebnisse. Am Samstag richtet der Klub einen eigenen Wettkampf aus.

Zum Training in der dunklen Jahreszeit nutzen Ruderer gerne Ruder-Ergometer. So wundert es nicht, dass auf diesen Geräten mittlerweile auch Wettkämpfe und Leistungstests durchgeführt werden. Zuletzt fand in Düsseldorf der neunte Weihnachts-Ergo-Cup statt. Insgesamt waren 259 Sportler aus 17 Vereinen des deutschen Ruderverbandes am Start. Auch die RTG Wesel war vertreten.