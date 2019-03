Badminton: BV Wesel beendet die Saison auf dem zweiten Platz

Wesel Der Zweitligist gewinnt auch die letzten beiden Saisonspiele. Für Thorsten Hukriede ist der Abschluss emotional.

Ein letztes Mal stellten sie sich im Kreis auf, eine letzte Ansprache von Teamkapitän Thorsten Hukriede – dann war die Saison für den BV Wesel RW beendet. Der Abschluss war schön und traurig zugleich. Schön, weil der Badminton-Zweitligist beim TSV Trittau II und der SG EBT Berlin noch zwei weitere Siege (jeweils 4:3) feiern und damit Tabellenplatz zwei verteidigen konnte. Traurig, weil es für Thorsten Hukriede bekanntlich die finalen Auftritte im Weseler Dress waren. Künftig wird er in seiner Bochumer Heimat in der Verbandsliga zum Schläger greifen. „Das war schon sehr emotional“, sagte Hukriede, der kurz nach dem letzten gespielten Punkt seine Gefühle noch nicht wirklich einordnen kann. „Bis das alles bei mir so richtig ankommt, wird es wohl noch ein, zwei Tage dauern.“