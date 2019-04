Fußball : 0:9-Debakel für den SV Brünen

Niederrhein Das Team fällt in der Fußball-Landesliga der Frauen auf einen Abstiegsrang zurück. GW Lankern kommt gegen Schlusslicht SV Haldern nicht über ein 0:0 hinaus.

Eigentlich steht beim SVB am heutigen Dienstagabend wieder eine Trainingseinheit auf dem Programm. Diese will sich der Coach allerdings schenken. „Stattdessen findet eine Mannschaftssitzung statt“, kündigte Dirks an. Die Niederlage wird dann noch einmal aufgearbeitet. „Man kann ja verlieren, muss das aber mit Anstand machen. So darf man sich einfach nicht präsentieren“, sagte der Trainer des Tabellenvorletzten, der Willen und Ehrgeiz bei seinen Spielerinnen komplett vermisst hatte.