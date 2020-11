Niederrhein : FVN verlängert Corona-Pause bis Mitte Januar

Auch in den kommenden Wochen wird im Amateurbereich kein Ball über die Plätze am Niederrhein rollen. Foto: dpa/Tobias Hase

Niederrhein Der Verband Niederrhein hat am Donnerstagabend entschieden, dass die seit Anfang November bestehende Saisonunterbrechung verlängert wird. Grund dafür sind die weiterhin hohen Corona-Fallzahlen.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) verlängert – wie schon erwartet wurde – die seit Anfang November bestehende Saisonunterbrechung. Bis Mitte Januar sollen keine Bälle rollen. Davon betroffen sind Meisterschafts- und Pokalspiele im Fußball und Futsal der Männer, Frauen und Jugend. Grund für die Verlängerung sind die weiterhin hohen Corona-Fallzahlen. Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend in einer Videokonferenz zwischen dem FVN-Präsidium, den Vorsitzenden der 13 Fußball-Kreise sowie den Vertretern des Verbandsfußball-Ausschusses (VFA) und des Verbandsjugend-Ausschusses (VJA).

„Wir haben den berechtigten Wunsch der Vereine wahrgenommen, gerade für die Zeit über Weihnachten und Neujahr eine Planungssicherheit für den Spielbetrieb zu bekommen“, wird FVN-Präsident Peter Frymuth in einer Mitteilung des Verbandes zitiert. „Während die Öffnung für den Trainingsbetrieb, die wir alle natürlich auch baldmöglichst erhoffen, von den Vereinen schneller umgesetzt werden kann, bedarf der Start in die Meisterschafts- und Pokalspiele eines sportlichen und organisatorischen Vorlaufs. Da danke ich allen Verantwortlichen auf Kreis- und Verbandsebene für die Abstimmung einer Vorgehensweise in unserem Verbandsgebiet, die den Vereinen für den Pflichtspiel-Betrieb die gewünschte Planungsmöglichkeit zumindest bis Anfang Januar gibt. Danach liefern die Verfügungslagen der Behörden die Grundlage für das weitere Vorgehen.“