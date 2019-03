Fußball: SV Schermbeck will seine Siegesserie fortsetzen

SV Schermbeck will seine Siegesserie fortsetzen

Routinier Marek Klimczok (vorne links) und der SV Schermbeck könnten in den nächsten zwei Begegnungen wichtige Schritte in Richtung Klassenerhalt machen. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Schermbeck Der Oberligist empfängt am heutigen Mittwochabend den 1. FC Gievenbeck zum Nachholspiel. Mit einem Erfolg könnte der Tabellensiebte einige Plätze klettern. Personell sieht es im SVS-Lager ganz gut aus.

Nachsitzen ist angesagt: Der Fußball-Oberligist SV Schermbeck absolviert am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr das erste von drei noch ausstehenden Nachholspielen. Mit dem 1. FC Gievenbeck ist dabei ein alter Bekannter zu Gast, dem ebenso wie den Schermbeckern in der vergangenen Saison der Aufstieg gelang.

Das Spiel, das bereits vor der Winterpause hätte stattfinden sollen, aber den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer gefallen war, steht unter unterschiedlichen Vorzeichen. Während das Team von Trainer Thomas Falkowski nach vier Siegen in Serie die Abstiegsplätze erst einmal weit hinter sich gelassen hat, reisen die Gäste aus Münster, die seit zehn Partien auf einen Sieg warten, als Vorletzter und mit großen Sorgen an. „Daraus sollte aber niemand Rückschlüsse ziehen”, sagt Falkowski warnend. „Es wird das wohl schwierigste Duell der Rückrunde, weil der Gegner über eine hohe Qualität verfügt und unter Zugzwang steht.”

Nachholspiele Keiner der 18 Oberligisten hat derzeit alle ursprünglich angesetzten Begegnungen bestreiten können. Neben der Heimpartie gegen Gievenbeck muss der SV Schermbeck am Mittwoch, 10. April, um 20.30 Uhr bei den SF Siegen nachholen. Das am 17. März bei Westfalia Rhynern ausgefallene Gastspiel ist dagegen immer noch nicht terminiert worden.

Trotz der langen Durststrecke – der bisher letzte Erfolg gelang den Gievenbeckern Ende Oktober im Heimspiel gegen Rhynern – konnten die Gäste einige Ausrufezeichen setzten. So gelangen ihnen in den beiden jüngsten Heimspielen sowohl gegen den Tabellenführer aus Schalke als auch gegen den Zweiten TuS Haltern Achtungserfolge. Beide Partien endeten 0:0. „Und wer gegen diese Teams ohne Gegentor bestehen kann, den darf man nicht unterschätzen”, sagt Falkowski. „Die werden alles in die Waagschale werfen.