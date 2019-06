Fußball : SV Büderich startet in die Relegation

Trainer Stefan Tebbe will sich mit dem SV Büderich in der Relegation noch retten. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Wesel Der A-Ligist will am heutigen Mittwoch im Heimspiel gegen den TuS Xanten den ersten Schritt zum Klassenerhalt machen. Der Gegner trennte sich im ersten Spiel der Runde vom TuS Asterlagen mit 1:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Detlef Kanthak

Das Leben könnte so einfach sein. Ist es dann aber wohl doch nicht. Würde der TuS Xanten nämlich am heutigen Mittwochabend mit der Mannschaft zum SV Büderich anreisen, die am Samstag zum Auftakt der Relegationsrunde um den letzten freien Platz in der Fußball-Kreisliga A Moers lediglich ein 1:1 gegen den TuS Asterlagen erzielte, dann hätte Gastgeber SVB einige Sorgen weniger. „Dann wäre die Taktik klar – und wir hätten uns gute Chancen ausrechnen können“, sagt der Büdericher Trainer Stefan Tebbe.

Seine Mannschaft greift ab 19.30 Uhr erstmals ins Geschehen ein, um den Platz in der A-Liga zu verteidigen. Sie wird damit leben müssen, dass die Gäste ihr da einen Strich durch die Rechnung machen wollen. „Wir werden eine stärkere Mannschaft als gegen Asterlagen aufbieten“, sagt Rachid Riad. Der Coach, der zum letzten Mal an der Seitenlinie des TuS steht und auf ein Happy-End seiner Zeit in Xanten hofft, vertraut einem halben Dutzend Spielern, die gegen Asterlagen fehlten. Roshan Olen Damocles wird dabei sein. Zudem sind die A-Junioren Levin Bardehle, Dawid Kaftaniak, Niklas Bücken, Joris Ofterdinger und Julian Rüttermann unbeschadet von ihrer Abschlussfahrt aus Griechenland zurückgekehrt.

Das macht den B-Ligisten mutig. „Wir haben uns noch nicht aufgegeben und werden um unsere Chance kämpfen“, sagt Riad. Sein Gegenüber weiß, was das bedeutet. „Ich habe mit Trainern aus der B-Liga gesprochen und kenne zudem die Stärken der Xantener Jugend“, sagt Stefan Tebbe, der noch nicht weiß, ob er sein bestes Team aufbieten kann. Torwart Philipp Hebbering, Markus Dachwitz, Fabian Kanning (alle Urlaub) und Michael Pielniok (verletzt) fehlen.