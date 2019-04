Fußball : SV Schermbeck setzt seine Negativserie fort

Gökhan Turan schied mit einer Schulterverletzung aus. Foto: Lars Fröhlich

Schermbeck Der Oberligist kassiert beim 1:3 beim SC Paderborn II die vierte Niederlage in Folge, obwohl er eine Halbzeit lang in Überzahl ist. Am Donnerstag erwartet die Mannschaft von Trainer Thomas Falkowski jetzt den Spitzenreiter FC Schalke 04 II.

Der Negativlauf des SV Schermbeck in der Fußball-Oberliga Westfalen setzt sich fort. Das Team verlor am Sonntag beim SC Paderborn 07 II mit 1:3 (1:2) und kassierte damit die vierte Niederlage in Folge. In der Tabelle hatte dieses Ergebnis aber keine großen Auswirkungen. Zwar rutschte die Mannschaft von Trainer Thomas Falkowski auf den achten Rang ab. Der Neuling hat aber nach wie vor acht Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

„Ich schaue nicht auf die anderen Mannschaften. Wir brauchen noch fünf oder sechs Punkte, um im Kampf um den Klassenerhalt ganz sicher sein zu können. Und dazu haben wir noch acht Gelegenheiten“, stellte Falkowski nach der Begegnung fest.

Auch in Paderborn hätten die Schermbecker schon etwas Zählbares mitnehmen können, zumal sie rund eine Halbzeit lang in Überzahl agierten. Der Paderborner Mohammed Kamara hatte in der 44. Minute wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte gesehen. Doch zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber bereits mit 2:1. Unter anderem, weil Kamara sein Team bereits nach acht Minuten in Front gebracht hatte. Ein schlampiger Pass des SVS bei der Spieleröffnung eröffnete dem Gegner eine Konterchance, die er eiskalt ausnutzte.

Der SV Schermbeck, der sehr gut ins Spiel gekommen war, hätte zu diesem Zeitpunkt bereits in Führung liegen können. Doch Dominik Milaszewski nach einer Flanke von Aldin Hodzic (5.) und Kevin Rudolph (7.) vergaben hochkarätige Torchancen. Pech hatte SVS-Akteur Gökhan Turan, der in der 25. Minute mit einer schweren Schulterverletzung ausgewechselt werden musste. Nur 120 Sekunden später gelang dem Gast durch Maik Habitz der verdiente Ausgleich. Paderborn ging aber erneut in Führung, als Sergio Gucciarrdo den Schermbecker Keeper Cedric Drobe aus abseitsverdächtiger Position mit einem Lupfer überwand (38.).

Nach der Pause drängten die Gäste in Überzahl auf den Ausgleich. Doch Dennis Grodzik (62.) traf nur die Latte. Kevin Rudolph (60.) und Kilian Niewerth (82.) ließen weitere gute Gelegenheiten aus. Paderborn beseitigte schließlich nach einem Konter mit dem Treffer zum 3:1, den Eugene Ofosu-Ayeh (84.) erzielte, die letzten Zweifel am Erfolg.

„Ich kann diese Niederlage vernünftig einschätzen. Wir müssen die Lehren daraus ziehen“, sagte Falkowski, der mit seiner Mannschaft nun am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr den Tabellenführer FC Schalke 04 II empfängt.

SV Schermbeck: Drobe - Mule-Ewald, Habitz (52. Ankomah-Kissi), Hodzic (85. Cengelcik), Klimczok, Zugcic, Grumann, Niewerth, K. Rudolph, Turan (25. Grodzik), Milaszewski.

(beck)