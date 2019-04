Fußball : Ein herber Rückschlag für den SV Brünen

GW Lankern – hier Anika Gießing (links) – ist nun schon seit fünf Partien ohne Sieg. Foto: Gerd Hermann

Wesel/Hamminkeln Der Vorletzte der Frauen-Landesliga verliert beim ebenfalls abstiegsgefährdeten FSC Mönchengladbach mit 3:5. Ligarivale GW Lankern kassiert zwei Niederlagen innerhalb von weniger als 48 Stunden. PSV Wesel steht in der Frauen-Bezirksliga dicht vor dem Titelgewinn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

GW Lankern musste in der Fußball-Landesliga der Frauen innerhalb von weniger als 48 Stunden zwei Niederlagen hinnehmen. Zunächst verlor das Team von Trainer Jörg Bömer am Freitagabend bei Eintracht Emmerich mit 2:3 (1:0). Dann gab’s am Sonntagmittag ein 0:2 (0:1) gegen Borussia Bocholt II für GWL, das auf Rang sieben zurückfiel.

Besonders das Ergebnis in Emmerich ärgerte den Coach. Denn sein Team hatte das Spiel fast eine Stunde bestimmt und nach Toren von Janina Rollnik (8.) sowie Svea Hemsteg (51.) mit 2:0 geführt. Durch einen, so der Lankerner Trainer, „blöden, aber berechtigten Handelfmeter“ kam der Gastgeber auf 1:2 heran (57.). „Danach haben wir das Fußballspielen eingestellt“, so Bömer. Die Eintracht drehte die Partie mit Toren in der 69. und 74. Minute.

Im Heimspiel gegen Borussia Bocholt II zeigte GW Lankern trotz der Niederlage eine gute Leistung. „Die Mannschaft hat sich ganz anders präsentiert und viel mehr Biss gezeigt“, lobte Bömer. Nur die Chancenverwertung stimmte nicht.

Der SV Brünen musste im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga einen Rückschlag hinnehmen. Der Vorletzte verlor beim bis dahin nur einen Punkt besseren FSC Mönchengladbach mit 3:5 (1:3). „Wer auswärts drei Tore schießt, sollte so ein Spiel eigentlich gewinnen“, sagte Trainer Andre Dirks. Sein Team lag nach 27 Minuten schon 0:3 zurück. Anna Terhardt (40.) und Julia Bosmann (50.) brachten den Gast heran, doch der Gegner stellte den alten Abstand schnell wieder her. Bosmann (77.) verkürzte noch einmal.

Spitzenreiter PSV Wesel geht in der Frauen-Bezirksliga nach dem 3:2 (2:1) beim SV Krechting mit einem Vorsprung von 13 Punkten in die letzten fünf Spiele. „Der Sieg ging voll in Ordnung“, sagte Trainer Taner Demir. Katja Menzel (5., 64.) und Nathalie Bollmann (29.) trafen. Sie haben beide nun jeweils 22 Saisontore erzielt.

(R.P.)