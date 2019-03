Fußball: Der PSV Wesel gewinnt ein kurioses Spiel mit 5:4

Wesel Stephan Sanders sorgt mit einem Kopfball-Tor in der Nachspielzeit für den Sieg des Landesligisten bei der Spvgg. Sterkrade-Nord. Trainer Björn Assfelder lobt den Charakter seiner Mannschaft, die sich auf Platz vier verbesserte.

In der Nachspielzeit bekam der PSV Wesel noch einmal einen Eckball zugesprochen. Am langen Pfosten schraubte sich der frühere Leichtathlet Stephan Sanders hoch und sorgte per Kopf für den umjubelten Schlusspunkt einer verrückten Partie in der Fußball-Landesliga. Mit 5:4 (2:3) siegte der PSV bei der Spvgg. Sterkrade-Nord, zog damit am Kontrahenten vorbei und belegt nun den vierten Platz im Klassement.