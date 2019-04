Fußball : PSV Wesel bleibt das beste Heimteam der Liga

Der PSV Wesel – hier Kapitän Johannes Bruns (links) – wurde vom Duisburger SV 1900 in der Abwehr vor allem in der ersten Halbzeit kaum gefordert. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel Landesligist PSV Wesel bezwingt den Duisburger SV 1900 mit 3:0. Der Tabellenvierte feiert damit bei seinem 13. Auftritt vor eigenem Publikum den elften Sieg. Eray Tuncel (2) und Nico Giese schießen die Tore des Gastgebers.

Der PSV Wesel bleibt auf der Anlage am Molkereiweg eine Macht. Beim 13. Auftritt vor eigenem Publikum behauptete der Fußball-Landesligist seine Spitzenposition in der Heimtabelle. Er feierte mit dem 3:0 (1:0) gegen den Duisburger SV 1900 seinen elften Sieg auf heimischen Rasen. In der Tabelle hat der PSV als Vierter zwei Zähler auf den Dritten SF Niederwenigern gut gemacht, der allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Wesels Trainer Björn Assfelder hatte gegen den Gast aus Duisburg mal wieder eine Dreierkette in der Abwehr aufgeboten. „Da waren zu Beginn die Abläufe noch nicht so drin“, räumte der 36-Jährige ein. Seine Mannschaft besaß zwar ein leichtes Übergewicht und die Mehrzahl an Möglichkeiten, doch so richtig zu überzeugen wusste der Gastgeber nicht. Die Chancen resultierten zunächst aus Einzelaktionen und im Anschluss an Standards. Lauritz Meis (1., 13.) scheiterte zwei Mal aus der Distanz. Nach einem Freistoß von Luis Blaswich köpfte Eray Tuncel dann fast auf Höhe der Grasnarbe unhaltbar zu Führung ein (20.).

Info PSV-Akteur Oliver Vos sieht die Rote Karte PSV Wesel Olschewski - Bruns, Sanders (64. Weinkath), T. Giese, Meis, Blaswich, N. Giese, Dersch, Klejonkin (64. Weber), Kowalski (64. Vos), Tuncel. Tore 1:0 Tuncel (20.), 2:0 N. Giese (52.), 3:0 Tuncel (63.). Rote Karte Vos (86./Tätlichkeit). Zuschauer 200.

Ansonsten war die erste Hälfte recht ereignislos. Die Gäste, die zuvor in vier Partien ungeschlagen geblieben waren, brachten nach vorne überhaupt nichts zustande. Die Weseler Abwehr verlebte geruhsame 45 Minuten, zu harmlos agierten die Duisburger. Aber auch beim PSV war viel Sand im Getriebe. Bestes Beispiel: Fast mit dem Halbzeitpfiff schaltete das Team nach Ballgewinn zwar gut um, doch die Überzahlsituation spielte es ganz schwach aus. „Wir haben nicht geglänzt, aber geführt“, sagte Björn Assfelder später mit Blick auf die Leistung in der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel machte seine Mannschaft mehr Druck, vor allem über die Ballverteiler Viktor Klejonkin und Luis Blaswich entwickelte sich nun mehr Gefahr vor dem Duisburger Tor. Zunächst scheiterte Nico Giese nach einer abgewehrten Ecke noch aus 20 Metern mit einem Schuss an die Latte (50.). Nur 120 Sekunden später sorgte er nach Vorlage von Klejonkin mit seinem neunten Saisontor für das 2:0.

Einen Schreckmoment hatte der Gastgeber dann doch noch zu überstehen. Janis Timm traf aber aus kurzer Distanz nur den Pfosten (57.). Dem 3:0 ging erneut ein kluges Zuspiel von Klejonkin voraus: Linus Dersch fand noch im DSV-Keeper seinen Meister, aber Eroy Tuncel vollendete die Aktion (63.).