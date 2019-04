Fußball : Der SV Bislich ist in Unterzahl chancenlos

Der SV Bislich ist in Unterzahl chancenlos

Der SV Bislich – hier Yannick Koe­lewijn (am Ball) – bewegte sich vor allem in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mit Westfalia Anholt. Foto: Lars Fröhlich

Wesel Kreisliga A: Der Platzverweis für Kapitän Kai Sprenger ist bei der 1:4-Heimniederlage im Nachholspiel gegen Westfalia Anholt der Knackpunkt. „Es war mehr drin“, sagte der Bislicher Co-Trainer Sven Scholten.

Der SV Bislich kassierte in der Fußball-Kreisliga A am Montag eine 1:4 (1:2)-Heimniederlage im Nachholspiel gegen Westfalia Anholt und verpasste es, sich deutlicher von den Abstiegsplätzen abzusetzen. „Es war definitiv mehr drin“, sagte der Bislicher Co-Trainer Sven Scholten. Der SVB steht mit 31 Punkten weiter auf dem 13. Rang.

Der Knackpunkt in der Partie war der Platzverweis von Kapitän Kai Sprenger, der beim Stand von 1:2 in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Danach legte Anholt das 3:1 (67.) und 4:1 (86.) nach. „Mit einem Mann weniger hatten wir gegen diesen Gegner keine Chance mehr“, so Scholten, dessen Team zuvor gut mitgehalten hatte.