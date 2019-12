Fußball-Kreisliga B : Stefan Tebbe hört als Trainer des Büdericher SV auf

Wesel Der Coach stand nach viereinhalb Jahren am Sonntag zum letzten Mal beim B-Kreisligisten an der Linie. Seine Nachfolger sind Ricardo Kafka und Michael Drewitz.

Für Stefan Tebbe ging am Sonntag im Spiel der Fußball-Kreisliga B bei Fichte Lintfort II eine Ära zu Ende. Er stand das letzte Mal als Coach des Büdericher SV an der Linie. In der Rückrunde werden Ricardo Kafka und Michael Drewitz das Team als Trainergespann betreuen. Für beide ist es die erste Station im Senioren-Bereich. „Sie haben zuvor bei einem Verein in Dinslaken in der Jugend zusammengearbeitet“, sagte der BSV-Vorsitzende Simon Schwirtz. Zur Trennung von Tebbe teilte er mit: „Es ist nichts vorgefallen. Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Nach viereinhalb Jahren ist es Zeit für einen Neu-Start. Wir danken Stefan Tebbe für seine tolle Arbeit.“