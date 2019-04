Fußball : BW Dingden verteidigt die Tabellenführung

Hamminkeln Der Spitzenreiter der Bezirksliga gewinnt das Heimspiel gegen Fortuna Bottrop deutlich mit 6:0. Er ist jetzt vier Treffer besser als der punktgleiche Konkurrent Hamborn 07, der bei der SV 08/29 Friedrichsfeld nur mit 4:1 siegt.

BW Dingden und Hamborn 07 marschieren fast im Gleichschritt an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga. Allerdings mit leichten Vorteilen für die Blau-Weißen. Denn während die Mannschaft von Trainer Dirk Juch am gestrigen Sonntag das Heimspiel gegen Fortuna Bottrop mit 6:0 (2:0) gewann, kam Hamborn nur zu einem 4:1 bei der SV 08/29 Friedrichsfeld. Damit baute BWD den Vorsprung bei Punktgleichheit auf vier Treffer aus.

Dass BW Dingden sein Torverhältnis würden aufbessern können, danach hatte es zunächst überhaupt nicht ausgesehen. Beide Mannschaften begegneten sich mit Respekt, abwartend und ohne hohes Tempo im Spielaufbau. Dirk Juch rief zwar seinen Akteuren zu, sie sollten „geduldig spielen“. Doch so hatte er sich das bis zur Hälfte der ersten Halbzeit sicherlich auch nicht unbedingt vorgestellt. Eine Annäherung durch Mohamed Salman gab es, er zielte aus 18 Metern aber genau auf den Keeper (11.).

Dann folgten zwei Minuten, die sich in dieser Form überhaupt nicht abgezeichnet hatten. Einen eigentlich schwach getretenen Freistoß von Kevin Juch aus dem Halbfeld verlängerte ein Bottroper zu Julian Weirather, der den Führungstreffer des Spitzenreiters erzielte (23.). Die Fortuna erwartete nur 120 Sekunden später auf einen Abseitspfiff des Unparteiischen, der aber ausblieb. Torjäger Salman lief alleine auf den Keeper zu und verwandelte eiskalt zum 2:0. Nach 36 Minuten musste der Stürmer mit Leistenproblemen ausgewechselt werden, für ihn kam Alexander Sack.

„Die Mannschaft hat die personellen Probleme sowieso gut weggesteckt“, lobte Juch. Überhaupt nicht einverstanden war er indes mit dem Auftritt in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. „Da haben wir Bottrop wieder aufgebaut, die Zweikämpfe gar nicht angenommen und zum Glück nicht den Anschlusstreffer bekommen“, sagte der Coach.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden machte der Tabellenführer nach dem Wechsel den Sack zu. Eine harte Elfmeterentscheidung gegen Bottrop, als Alexander Sack an der Torauslinie leicht behinderte worden war, ließ sich Michael Leyking (61.) nicht entgehen und erhöhte auf 3:1. Anschließend fing Timo Ameling einen Ball fast in Höhe der Mittellinie ab und überraschte den Keeper mit einem Schuss aus 45 Metern (63.). Julian Weirather (78.) und Robin Volmering (90.) stellten das Endergebnis her.