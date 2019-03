Fußball: SV Brünen nicht mehr auf Abstiegsplatz

Der SV Brünen – hier Julia Bosmann (am Ball) und Lea Sünder – holte drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga. Foto: FUNKE Foto Services/Erwin Pottgiesser

Niederrhein In der Landesliga der Frauen gelingt dem Team nach einem 0:1-Rückstand ein unerwarteter 2:1-Erfolg gegen den GSV Moers II. Die Siegesserie von GW Lankern ist gerissen. Erwin Althoff wird neuer Trainer beim Bezirksligisten PSV Wesel.

Im dritten Anlauf hat es in der Meisterschaft erstmals geklappt. Andre Dirks, Nachfolger von Rolf Rother als Trainer des SV Brünen, bezwang in der Fußball-Landesliga der Frauen mit seinem abstiegsbedrohten Team den GSV Moers II mit 2:1 (0:1). „Hätte mir einer vor dem Spiel gesagt, dass wir nur einen Punkt holen werden, dann hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte der Coach. Dank der nun sogar drei Zähler schob sich der SV Brünen vom vorletzten Tabellenplatz auf Rang elf vor.

Dirks erlebte einen „ganz anderen Auftritt“ seines Teams, als dies noch bei der 0:1-Niederlage vor einer Woche als Gast der DJK Barlo der Fall gewesen war. „Respekt vor der Mannschaft, in Sachen Einstellung und Laufbereitschaft war das sehr gut“, lobte der Trainer. Der Gastgeber hatte zunächst vor allem großen Wert auf die Defensive gelegt. Nach 22 Minuten geriete der SVB trotzdem mit 0:1 in Rückstand. Nach der Pause stellte der Übungsleiter um. Seine Schützlinge wurden risikofreudiger. Den Lohn für diese Bemühungen gab’s in der 62. und 85. Minute, als Anna Terhardt die Brüner Treffer markierte.