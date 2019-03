Fußball: GW Lankern setzt Siegesserie fort

Jörg Bömer, Trainer von GW Lankern, hatte allen Grund zur Freude. Sein Team behielt zum fünften Mal in Folge die Oberhand. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Hamminkeln Der Frauen-Landesligist gewinnt 4:1 gegen den FSC Mönchengladbach. Lokalrivale SV Brünen schwebt dagegen nach einer 0:1-Niederlage bei der DJK Barlo weiter in Abstiegsgefahr.

Zu Beginn der Partie hatte Jörg Bömer einen Rückfall in alte Zeiten befürchtet. „Da sah es so aus, als ob es bei der Chancenverwertung wie im vergangenen Jahr läuft“, sagte der Trainer der von GW Lankern. In der Fußball-Landesliga der Frauen gingen die Grün-Weißen gegen den Tabellenvorletzten FSC Mönchengladbach zunächst sehr fahrlässig mit ihren Gelegenheiten um. „Doch letztlich hat sich meine Befürchtung nicht bewahrheitet“, sagte der Coach nach dem sicheren 4:1 (2:0)-Erfolg.