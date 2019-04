Schießsport : Hamminkelner Sportschützen feiern den erneuten Aufstieg

Hamminkeln Das Luftgewehr-Team der Sportschützen Admiral von Lans setzt sich als Neuling in der Landesliga in der Relegation zur Landesoberliga durch.

Nachdem das Team in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen war, reichte es nun zum Sprung in die Landesoberliga des Rheinischen Schützenbundes. Als Landesliga-Zweiter hatten die Hamminkelner die Relegationsrunde in Essen mit 3771 Ringen vor dem ebenfalls aufgestiegenen BSV Möllen (3769) und den nun weiterhin Landesligisten BSV Friedrichsfeld (3759) und SSG Kevelaer IV (3755) für sich entschieden.