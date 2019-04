Volleyball : BW Dingden könnte den Klassenerhalt besiegeln

Andrea Harbring (links) und Eva Schmitz zeigten am vergangenen Wochenende keine Nerven in Borken. Im Abstiegskampf gegen Berlin ist erneut Nervenstärke gefragt. Foto: NRZ/BWD

Hamminkeln Der Zweitligist benötigt im letzten Heimspiel der Saison gegen BBSC Berlin mindestens einen 3:2-Sieg, um den Verbleib in der Liga perfekt zumachen. Trainer Olaf Betting und einige Spielerinnen verabschieden sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralf Pollmann

Die Situation ist zumindest teilweise ungewohnt. „Dass wir Endspiele können, haben wir ja schon bewiesen“, sagt Olaf Betting. In Richtung Dritte Liga behauptete sich der Trainer mit den Volleyballerinnen von BW Dingden genauso, wie in Sachen Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Doch diesmal stehen die Blau-Weißen vor einem Finale, in dem es erstmals gegen den Abstieg geht. In der Sporthalle am Mumbecker Bach erwartet der Tabellenneunte am vorletzten Spieltag den Zehnten BBSC Berlin. Schon mit einem 3:2-Erfolg am Samstag, ab 19.30 Uhr wäre der Klassenerhalt perfekt.

Wenn der Auftritt gegen die Berlinerinnen für das Team aus dem Volleyballdorf negativ endet, gäbe es für BWD noch eine zweite Chance. „Aber das sollten wir tunlichst vermeiden“, sagt Betting.

Info U 20 erreicht nur die Platzierungsrunde Titelkämpfe Platz zehn belegten die U-20-Volleyballerinnen von BW Dingden bei den Westdeutschen Meisterschaften in Essen. „Das war ein Desaster, das ich größtenteils auf meine Kappe nehme“, sagte Trainer Olaf Betting. Im ersten Spiel habe er nicht die perfekte Aufstellung gefunden. Resultat: 0:2 (22:25, 12:25) gegen den VC Olpe. So reichte es für BWD in der Vorrunde nur zu Rang drei und den Platzierungsspielen.

Zum einen könnte sich dies zu einem richtigen Nervenkrimi entwickeln, andererseits heißt der letzte Gastgeber am 13. April ausgerechnet SCU Emlichheim. Und den trainiert bekanntlich Pascall Reiß, der im Sommer vergangenen Jahres trotz Zusage bei den Dingdenern eben nach Emlichheim gewechselt war. Im vierten Zweitliga-Jahr müssen die Blau-Weißen nun also auch zu diesem extrem späten Zeitpunkt der Saison noch zittern. „Sonst waren wir eigentlich immer so gegen Ende Januar durch“, sagt der Trainer.

Bei seinen Spielerinnen stellt der 53-Jährige bis jetzt keinerlei gesteigerte Nervosität fest. „Man merkt ihnen gar nichts an. Ich habe das mit dem Endspiel nach der Borken-Partie einmal thematisiert, das war es aber auch von meiner Seite.“ Ob im Hinterkopf der Volleyballerinen nicht doch ein wenig die Angst mitspielt, dies wird sich letztlich am Samstag zeigen. An die Partie in Berlin hat der Coach auf jeden Fall keine guten Erinnerungen. „Das war ein Spiel der ganz schlechten Sorte.“ Ohne Punkt- und Satzgewinn musste BWD die Heimreise antreten.