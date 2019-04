Fußball : Positives Echo auf neue Fußball-Regeln

PSV-Trainer Björn Assfelder, hier mit Einwechselspieler Oliver Vos, begrüßt die Regeländerung. Foto: Markus Weissenfels

Niederrhein Die meisten Trainer begrüßen, dass von der Regionalliga bis runter in die Kreisliga C ab der neuen Saison eine vierte Auswechslung möglich ist. „Das ist für den Teamgeist gut“, sagt Björn Assfelder vom Landesligisten PSV Wesel.

Einhellig ist der Tenor nicht. Doch die Fußball-Trainer sehen die Sache in der Mehrheit positiv. Ab der kommenden Saison führt der Westdeutsche Fußball-Verband – die Zustimmung des Verbandstags am 13. Juli in Dortmund wird als Formsache betrachtet – die Möglichkeit einer vierten Auswechslung von der Regionalliga bis zur Kreisliga C ein. „Ich finde das sehr positiv, dann haben wir einen Spieler weniger, der sauer ist“, sagt Thomas Falkowski vom SV Schermbeck. Er schöpfe schon jetzt regelmäßig sein Kontingent aus, „daran werde ich künftig nichts ändern“.

Für den 36-Jährigen zählt auch eine mögliche Spielverzögerung durch Wechsel in den letzten Minuten der Partie nicht als Argument gegen die neue Regel. „Da muss der Schiedsrichter einfach länger spielen lassen und darauf reagieren.“.

Die neue Regel kommt auch bei Björn Assfelder gut an. „Wir befinden uns ja im Amateursport. Und da ist das für den Teamgeist und die Stimmung in der Mannschaft sehr positiv“, sagt der Coach des Landesligisten PSV Wesel. Zudem könne er noch flexibler reagieren. „Allerdings finde ich auch, dass vier Wechsel das absolute Maximum sind.“

Gar nicht anfreunden kann sich Michael Tyrann mit einem vierten Auswechselspieler. „Ich weiß nicht, warum das gemacht wird. Für mich ist das ein wenig albern, drei Mal wechseln reicht vollkommen aus“, sagt der Trainer des abstiegsbedrohten Bezirksligisten Hamminkelner SV. Er führt auch eine mögliche Spielverzögerung als Argument an. „Da liegt eine Mannschaft knapp vorne und hebt sich drei der vier Wechsel für die letzten Minuten auf, das kann nicht richtig sein. Ich kann die Änderung nicht nachvollziehen.“

Als „sehr, sehr positiv“ bewertet Dirk Juch die Neuerung. „Damit habe ich die Möglichkeit, einem Akteur mehr Spielpraxis einzuräumen“, sagt der Coach des Bezirksligisten BW Dingden. Die Gefahr extremer Zeitverzögerung sieht er nicht. „Damit kann ich vielleicht eine Minute herausholen.“

Bei den Trainern der A-Ligisten stößt die Regeländerung ebenfalls weitgehend auf Zustimmung. Nicht damit einverstanden ist Markus Rambach. „Insgesamt acht Wechsel sind zu viel, das stört den Spielfluss“, sagt der Trainer von GW Lankern. Eine andere Meinung vertritt Aycin Özbek. „Ich finde den vierten Wechsel sinnvoll“, sagt der Trainer des SV Brünen.

Rene Olejniczak, Übungsleiter von BW Wertherbruch, ist offen für die Neuerung: „Nach der nächsten Saison wissen wir mehr. Derzeit kann ich nur schwer einschätzen, ob die Regel sinnvoll ist.“ Für Teams mit einem breiten Kader werde eine neue Möglichkeit geschaffen. „Kleine Mannschaften haben aber nicht immer vier Spieler auf der Bank und dadurch vielleicht einen Nachteil“, sagt der BWW-Coach.

In die selbe Kerbe schlägt Frank Terhorst. „Wenn ich vier Akteure auf der Bank habe, ist die Regel schön. Aber das ist nicht immer der Fall“, sagt der Coach des VfR Mehrhoog. Rene Olejniczak sieht in taktischer Hinsicht allerdings auch neue Möglichkeiten: „Ich kann mit vier Wechseln natürlich einiges verändern. Das ist schon interessant.“ Für Sven Scholten bedeutet die neue Regel nur für Teams mit einem großen Kader einen Vorteil. „Wir müssen immer zusehen, dass wir überhaupt drei Spieler auf der Bank haben“, so der Co-Trainer des SV Bislich.