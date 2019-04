Fußball : BW Wertherbruch könnte sich weiter absetzen

Hamminkeln Der Tabellenachte der Kreisliga A möchte im Nachholspiel beim SV Rees einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der VfR Mehrhoog empfängt Fortuna Millingen. GW Lankern spielt bei GW Vardingholt.

Fünf Nachholspiele stehen am heutigen Donnerstag in der Fußball-Kreisliga A an. Auch BW Wertherbruch, der VfR Mehrhoog und GW Lankern sind im Einsatz. BW Wertherbruch ist ab 19.30 Uhr beim SV Rees gefordert. Dort kann die Mannschaft womöglich schon einen entscheidenden Schritt im Kampf um den Klassenerhalt machen. Mit 36 Punkten liegt das Team von Trainer Rene Olejniczak derzeit auf dem achten Rang, ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat noch neun Partien vor sich. „Aber wir wollen uns nicht zum Klassenverbleib hamstern, deshalb spielen wir in Rees voll auf Sieg”, sagt der Coach. Dazu bedarf es aber einer disziplinierten Defensive und einer effektiven Offensive. „Wenn wir nicht anfangen, unsere Chancen auch mal konsequent zu nutzen, wird es schwer mit dem Vorhaben”, sagt der Trainer, der auf seine beiden Außenverteidiger Matthias Schlebusch (Schienbeinentzündung) und Fabian Schweers (Leistenprobleme) verzichten muss.

Noch lange nicht sicher ist GW Lankern , auch wenn das Team von Trainer Markus Rambach zuletzt überraschen konnte und beim souveränen Tabellenführer DJK TuS Stenern mit 2:1 gewann. Genau diese Leistung gilt es heute Abend im Auswärtsspiel bei GW Vardingholt, 19.30 Uhr, zu bestätigen. Der Gastgeber liegt in der Tabelle noch hinter den Grün-Weißen, weshalb Lankerns Coach von einem ebenso „schwierigen wie wichtigen Spiel” spricht. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich GWL ins Mittelfeld schieben. Die Motivation ist jedenfalls groß. Nur ungern erinnert sich der Coach ans Hinspiel, als Vardingholt mit 7:2 in Lankern gewinnen konnte. „Da haben wir noch eine offene Rechnung zu begleichen”, sagt Rambach, der heute Abend auf Benedikt Klump (Fußverletzung), Matthias Bohland und Bastian Groß-Bölting (beide Knieverletzung) verzichten muss. „Insofern haben wir den Sieg beim Spitzenreiter teuer bezahlen müssen. Dennoch gehen wir mit einem guten Gefühl ins Spiel und wollen die drei Punkte.”

Mitten im Abstiegsschlamassel steckt der VfR Mehrhoog. Die Elf von Trainer Frank Terhorst, die nach zwei Remis in Folge wieder ein Hoffnung geschöpft hat, muss dringend weiter punkten, um zumindest den Anschluss an die Relegationsplätze wiederherzustellen. Ausgerechnet in dieser Situation steht heute ab 19.30 Uhr die Partie gegen den Tabellenzweiten Fortuna Millingen an. „Das ist eine ambitionierte Aufgabe gegen einen Gegner, der einen Lauf hat”, sagt der Coach. „Wir müssen defensiv ähnlich stabil stehen wie zuletzt und Lösungen finden, um vorne ein Tor zu machen.“ Was Terhorst Mut macht ist die Tatsache, dass der VfR seit zwei Spielen ungeschlagen ist. Weniger rosig ist die personelle Situation. Frank Terhorst muss auf mindestens fünf Stammspieler verzichten, zudem sind die Einsätze von Ralf Kerkmann und Michael Tober noch fraglich.