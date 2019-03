Fußball: BW Dingden hat Respekt vor spielstarken Oberhausenern

Hamminkeln Der Bezirksliga-Spitzenreiter empfängt am morgigen Sonntag den Tabellenneunten SC 1920 Oberhausen. Trainer Dirk Juch schätzt den Gegner als sehr spielstark ein.

Auf dem Papier scheint das Heimspiel des Fußball-Bezirksligisten BW Dingden gegen den SC 1920 Oberhausen eine klare Angelegenheit zu sein. Die Blau-Weißen führen mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle an, während sich der Gegner auf Platz neun im Niemandsland befindet. BWD-Trainer Dirk Juch hat dennoch großen Respekt vor dem SC 1920: „Wenn die Mannschaft will, kann sie jeden Gegner schlagen. Das ist spielerisch eines der besten Teams der Liga.“

Juch erwartet am morgigen Sonntag um 15 Uhr hoch motivierte Oberhausener. „Sie spielen gegen den Tabellenführer. Und die guten Fußballer in ihren Reihen spielen lieber auf unserem Kunstrasen als auf dem eigenen Ascheplatz“, so der BWD-Coach. Bei allem Respekt vor dem Gegner ist die Zielsetzung beim Tabellenführer allerdings klar. „Wir wollen den Vorsprung in der Tabelle wahren und unbedingt gewinnen“, sagt Juch.