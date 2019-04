Fußball : BW Dingden verschießt Elfmeter und büßt die Tabellenführung ein

Hamminkeln Michael Leyking scheitert beim 1:1 des Bezirksligisten bei Adler Osterfeld in der letzten Minute vom Punkt aus. Der große Rivale Hamborn 07 ist nach dem 6:0 gegen den SuS 09 Dinslaken jetzt wieder zwei Punkte und zwei Tore besser als BWD.

BW Dingden hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga verspielt. Der Titelanwärter kam beim Tabellenvierten Adler Osterfeld nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und wurde an der Spitze vom großen Rivalen Hamborn 07 abgelöst, der nach dem 6:0 gegen den SuS 09 Dinslaken zwei Punkte und zwei Tore besser ist.

„Es ist noch alles offen. Aber Hamborn hat natürlich einen Lauf“, sagte BWD-Trainer Dirk Juch, dessen Team einen Sieg nur knapp verpasste. Nach einem Foul an Kevin Juch gab es in der letzten Minute einen Elfmeter für BWD, den Michael Leyking verschoss. „Wir waren natürlich enttäuscht. Aber ein Remis gegen Adler ist kein schlechtes Ergebnis“, sagte Juch.

In den letzten vier Spielen traf BWD auf die Teams, die in der Tabelle ebenfalls unter den Top Fünf stehen, und holte sieben von zwölf möglichen Punkten. „Diese Bilanz ist in Ordnung“, sagte Juch. Seine Mannschaft fand in Osterfeld nur schwer ins Spiel. Der Gastgeber machte auch ohne Torjäger Tobias Hauner (Urlaub) viel Druck und ging in der sechsten Minute in Führung. „Aber wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, sagte Juch. Julian Weirather (13.) gelang wenig später auf Vorarbeit von Timo Ameling das 1:1.