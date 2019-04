Fußball: BW Dingden verliert Topspiel deutlich

Hamminkeln Der bisherige Spitzenreiter ist beim 1:4 gegen die SF Hamborn 07 nicht nur chancenlos, sondern er büßte auch seine Tabellenführung ein. Den Platz an der Sonne belegen nun die gestern in allen Belangen überlegenen Gäste.

Die Situation war praktisch identisch. Ein Heimtreffer des Fußball-Bezirksligisten BW Dingden in letzter Sekunde. Doch was vor zwei Wochen mit dem 3:2 gegen SC 1920 Oberhausen noch für eine Explosion der Gefühle gesorgt hatte, das nahmen die Blau-Weißen gestern emotionslos zur Kenntnis. Schließlich war es durch Kevin Juch nur der Ehrentreffer bei der 1:4 (0:1)-Niederlage vor 600 Zuschauern. Dabei hatte sich der bisherige Spitzenreiter im Gipfeltreffen gegen den Verfolger Hamborn 07 so viel vorgenommen. Doch jubeln durften nur die Gäste, über den Sieg und die Tabellenführung.