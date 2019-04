Fußball : Salman verlässt BW Dingden

Hamminkeln Der Torjäger des Bezirksliga-Spitzenreiters wechselt zum Landesligisten Westfalia Gemen. Morgen empfangen die Blau-Weißen den Tabellenfünften Fortuna Bottrop.

Vor dem Heimspiel am morgigen Sonntag, 15 Uhr, gegen Fortuna Bottrop gibt es beim Fußball-Bezirksligisten keine guten Neuigkeiten. Torjäger Mohamed Salman wird den Aufstiegsaspiranten am Ende der Saison in Richtung des Landesligisten Westfalia Gemen verlassen. Salman, der im Winter der Spielzeit 2017/2018 vom 1. FC Bocholt II nach Dingden gewechselt war, kommt in der laufenden Saison auf 20 Treffer. „Ich kann den Schritt sportlich nicht nachvollziehen. Ich bin davon überzeugt, dass ihm weitere Jahre bei uns gut getan hätten“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch.

In Salmans Fußstapfen soll Felix Leyking treten. Der Spielmacher des B-Kreisligisten HSC Berg traf in dieser Saison bereits 20 Mal. Um den 26-Jährigen hatte sich Juch bereits einige Male bemüht. „Wir sind sehr froh, dass er kommt. Für ihn ist es das die letzte Chance, sich noch einmal in einer höheren Liga zu beweisen“, so der Coach. Leyking trifft in Dingden auf seinen Bruder Michael, der in der Innenverteidigung gesetzt ist.