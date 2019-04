Fußball : BW Dingden will sofort wieder aufstehen

Hamminkeln Nach der bitteren 1:4-Niederlage gegen die SF Hamborn 07 im Gipfeltreffen der Bezirksliga gibt sich der Trainer des abgelösten Spitzenreiters kämpferisch. Ziel bleibt der erste Platz und damit der direkte Aufstieg in die Landesliga.

Zu spielstark waren die Gäste vor gut 600 Zuschauern aufgetreten. Auf der anderen Seite befand sich ein Dingender Team, das der Trainer als „nicht so gallig, sondern eher lethargisch“ beschreibt. Doch dies soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. „Die Mannschaft ist so intakt und so zusammen gewachsen. Durch diese Niederlage wird sie in kein Tief fallen“, so Dirk Juch.