Fußball: Verdienter Derby-Sieg für BW Dingden

Hamminkeln Der Spitzenreiter der Bezirksliga wackelt beim Lokalrivalen Hamminkelner SV nur kurz. Am Ende setzt sich die Mannschaft von Trainer Dirk Juch mit 3:1 durch und hält Verfolger SF Hamborn 07 weiter auf Distanz.

Obwohl der Hamminkelner SV nach dem frühen Führungstreffer des Tabellenführers schnell den Ausgleich schaffte, ließ sich BW Dingden nicht beeindrucken. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga setzte sich vor knapp 500 Zuschauern im Derby mit 3:1 (2:1) durch und besitzt damit die gewünschte Ausgangsposition für das Topspiel am kommenden Sonntag gegen den direkten Verfolger SF Hamborn 07.

Von Anfang an untermauerten die Gäste ihre Favoritenrolle und rissen das Geschehen an sich. Die ersten beiden Torschüsse der Blau-Weißen waren noch kein Problem für HSV-Torwart Sascha Tünte. Doch in der zehnten Minute überwand Kevin Juch den machtlosen Keeper mit einem satten Distanzschuss. Das ließ der Gastgeber aber nicht lange auf sich sitzen. Nachdem Tom Wirtz im letzten Moment noch geblockt werden konnte, landete der folgende Eckball genau auf dem Kopf des völlig freistehenden Christoph Müller, der zum Ausgleich einköpfte (12.).