Volleyball : BW Dingden jubelt über den Klassenerhalt

Hamminkeln Der Zweitligist setzt sich im letzten Heimspiel der Saison gegen den BBSC Berlin souverän mit 3:0 durch und macht den Liga-Verbleib perfekt. Der scheidende Trainer Olaf Betting verabschiedet sich von den Zuschauern.

Die Volleyballerinnen von BW Dingden spielen auch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga. Das Team machte den Klassenerhalt mit einem glatten 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)-Sieg über den Tabellennachbarn BBSC Berlin perfekt. Den ersten Matchball hatten die Dingdenerinnen noch vergeben, der nächste saß jedoch.

„Jetzt reicht es aber wirklich“, sagte er. Er spielte damit auf die letzte Saison an. Denn da hatte er eigentlich schon einmal seinen Rückzug angekündigt, dann aber doch weiter gemacht. „Es ist super, sich zu Hause so zu verabschieden“, sagte er. Durch den vorzeitigen Klassenerhalt wird das letzte Saisonspiel in Emlichheim am kommenden Wochenende für ihn und sein Team wohl nur noch zum Schaulaufen.