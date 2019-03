Tischtennis: Weseler TV rutscht auf den Relegationsrang ab

Niederrhein Der Landesligist verliert mit 5:9 gegen den TTC BW Geldern-Veert. Der Verbandsligist GW Flüren fährt einen 9:3-Sieg ein und wahrt die Minimalchance auf die Abstiegsrelegation.

Dem Tischtennis-Verbandsligisten GW Flüren ist der Auftakt der Abschiedstour geglückt. Der Tabellenzehnte gewann sein Heimspiel gegen die DJK Adler Union Frintrop II mit 9:3. Gegen das mit dreifachem Ersatz angetretene Schlusslicht ließen die Grün-Weißen zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel am Erfolg aufkommen. Zum zweiten Mal in dieser Saison gingen sie mit einem 3:0 aus den Doppeln.

Wolfgang Gerth/Thomas Christians siegten in fünf, Leon Becks/Oliver Seibert in vier und Torsten Lantermann/Holger Kähler in drei Sätzen. In den Einzeln waren Gerth (2), Christians, Becks (2) und Seibert zur Stelle. Für Thomas Christians ging damit eine lange Durststrecke zu Ende. Flürens Nummer zwei hatte zuvor alle 17 Einzel in der Rückrunde verloren. Durch den sechsten Saisonsieg wahrte GWF die Minimalchance auf die Abstiegsrelegation. „Der Sieg tut gut. Aber wir wissen natürlich, dass der Abstieg nächste Woche feststehen dürfte“, sagte Wolfgang Gerth. Wenn der SuS Bertlich, den Flüren theoretisch abfangen kann, gegen den Vorletzten MTG Horst II gewinnt, ist der Gang in die Landesliga nicht mehr abzuwenden.